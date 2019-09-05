Вадим Андреев из "Кадетства" рассказал о результатах проверки на рак

По словам артиста, он тщательно следит за здоровьем. Старается придерживаться правильного питания, изредка позволяет себе немного сухого вина. Благодаря этому Вадим в среднем сбрасывает два килограмма в месяц.
"В мои 62 годика спорт уже особо не подключишь, тут не умереть бы. Я люблю велосипед", – признался актер в беседе изданию Starhit.
Кроме того, раз в полгода он сдает анализы на онкомаркеры. "Пока все хорошо", – подчеркнул Андреев.
Артист также рассказал, что у него есть частный дом и квартира в Москве. В обоих местах он недавно сделал ремонт.
"В загородном доме недавно сделал теплую веранду. У меня полы с подогревом и плитка, чтобы на огне готовить. Так что там очень хорошо", – отметил Вадим Юрьевич.
Тем временем, в столичной квартире он поставил шумоизоляцию в спальне. Очень слышны звуки от дороги, так как жилище находится в центре столицы.
Андреев поведал, что у него сейчас много работы. До Нового года он снимается сразу в нескольких проектах для разных телеканалов. Несмотря на это, периодически он может позволить себе отдыхать около месяца.
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