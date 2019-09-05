Нюшу раскритиковали за мини-шорты

На снимках исполнительница позирует в желтом купальнике и джинсовых мини-шортах светло-голубого цвета. Дополнили образ очень актуальные в этом сезоне очки-маска.
"Не знаю как вам, а мне необходимо лето в душе", – гласит надпись под фотографией.
Поклонники пришли в восторг от образа звезды. "Нюша, вы настоящая красотка!", "Отлично! Наряд вам идет!", "Ух, ты какая!", "У вас классный такой купальник!", "Такие шорты бомбические!", – высказывались восхищенные фолловеры.
"Нюша, ты сама как летнее, лучистое солнышко!", – призналась подписчица.
Кроме того, многие отметили, что Анна в прекрасной физической форме. "Безумно крутая фигура!", "Мне хотелось бы иметь такие же красивые ножки, как у вас", "У вас такая красивая фигура!", – не скупились на комплименты фанаты.
Но некоторые все же не упустили возможности в очередной раз задеть певицу за живое. "Че ты одеваешься как школьница?", "Мне одному кажется, что фото отфотошопленное?", – ехидно поинтересовались злопыхатели.
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