46-летняя Мария Миронова родила в Греции

Об этом звезда рассказала в личном "Инстаграм" сегодня, 30 сентября. Артистка опубликовала два фото: собственное и снимок медицинского документа, на котором отпечатан след ножки младенца.
Ребенка Мария Миронова рожала в Греции. Пол, метрики и имя малыша пока не разглашаются. "Наше греческое чудо явилось в мир", – отметила актриса.
Напомним, Мария Миронова долго скрывала свое интересное положение. Артистка рассказала о беременности, только тогда, когда подросший живот было уже не скрыть.
Отметим, что отца малыша Мария Миронова тоже не называет. Известно только, что его зовут Андрей и он не имеет отношения к актерской профессии.
"Хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско–японской компании занимающейся медицинскими технологиями,( не судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – писала ранее Мария Миронова.
Напомним, у артистки есть уже взрослый сын – Андрей Миронов-Удалов. Ему уже 27 лет. Актриса назвала наследника в честь своего легендарного отца – актера Андрея Миронова.
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