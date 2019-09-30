"Райское наслаждение": россияне облобызали роскошную фигуру Темниковой

Экс-солистка нашумевшего музыкального коллектива SEREBRO Елена Темникова в который раз поразила фанатов роскошной фигурой. Новые снимки девушка показала в своем аккаунте в одной из социальных сетей.

В последнее время у певицы загруженный график, однако она находит время и для того, чтобы отдохнуть. Сейчас артистка наслаждается заслуженным отпуском на Мальдивских островах. Своими впечатлениями знаменитость охотно делиться на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Одно из последних опубликованных фото буквально вызвало "бум" восторженных откликов. На нем девушка позирует на фоне лазурного океана, однако куда больше пользователей привлек чернильно-синий купальник Темниковой. Контраст холодного оттенка "аутфита" и загорелой кожи вызвал у поклонников певицы экстаз, сообщает Пятый телеканал.

Правда, отдых не может длиться вечно. В последней публикации девушка рассказала фолловерам, что готовится снова взяться за работу, а снимок ознаменовал ее "последний заплыв" в воды океана.

Впрочем, мало кого это остановило от восторженных отзывов. Многие поспешили написать комплименты для артистки, отмечая ее потрясающую фигуру и необыкновенную красоту лазурного берега.

"Райское наслаждение 😍 (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)", "Фигура просто бомба", "Ну, все, новая обложка журнала готова", "Шикарная фигура", "Так вот оказывается, как выглядит настоящая русалка ❤", – ставили благожелательные отклики поклонники.