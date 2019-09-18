Расфуфыренная Елена Темникова взбесила народ

На снимке исполнительница красуется в голубом кимоно в образе китаянки с веером на фоне цветущей сакуры. Кадр сделан в Шанхае. Туда она прилетела ради выставки Visionary Tiffany, посвященной величайшим шедеврам американского ювелирного Дома. Артистка выступает там в качестве посла России.
Темникова рассказала фолловерам, что в Китае для женщин красота – главная ценность. Они готовы на все, чтобы выглядеть привлекательно. Там очень развита бьюти индустрия. Но не инъекции, а разные необычные приспособления.
"Например, повязки вокруг овала лица, чтобы подтянуть наверх лицо. Палочки в ноздри, которые вытягивают нос. Специальные свистки в рот, которые носят во рту. Чтобы скулы стали объемными. Или застывающий гель, которым можно нарастить нос. Наклейки на глаза, склеивающие веки, чтобы был более выпученный взгляд", – поделилась с фанатами ошеломленная Елена.
Подписчики, в свою очередь, напомнили певице о ее собственной привлекательности и естественной красоте, сообщает Пятый канал. "Прекрасность какая!", "Потрясающе!", "Неземная, безумно идет образ!", "Какая ты крутая!", "Так нежно!" – умилялись поклонники.
"Завяжите мои глаза, я сейчас умру от этой красотки!" – заявил восторженный обожатель.
Некоторые подписчики все же решили добавить ложку дегтя. "Отвратительная сатанистка! Люди, не будьте идиотами, кому вы льстите!" – брызгал ядом злопыхатель.
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