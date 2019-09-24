Сбежавшая из России Темникова поселилась на роскошной вилле

Певица сбежала от осенних холодов на Мальдивы. Елена Темникова показала, как и где проводит отпуск.

Экс-солистка девичьей группы Serebro обожает этот курорт. Елена Темникова отдыхает там каждый год, выбирая из раза в раз один и тот же отель – Milaidhoo Island Maldives. Отметим, что прямо на территории гостиницы находится заповедный коралловый риф, который охраняется ЮНЕСКО.

В своем "Инстаграм" артистка показала, что сняла небольшую, но роскошную виллу. Дом оборудован всем необходимым для комфортного проживания, даже мебель в нем выполнена по индивидуальному заказу. Прямо из спальни Елена Темникова может попасть на скрытую от посторонних глаз террасу с бассейном, наполненным пресной водой и выходом на песчаный берег океана.

К услугам Елены Темниковой открыты три ресторана, два бара, а также спа-центр. За каждым гостем Milaidhoo Island Maldives закреплен круглосуточный помощник, который выполняет мелкие поручения, делая отдых еще более комфортным.

Такой отдых Елене Темниковой влетит в копеечку. Одна ночь на подобной вилле стоит не менее 70 тысяч рублей, и это только в том случае, если певица будет заказывать только завтрак. С обедом и ужином ценник может увеличиться до 100 тысяч за сутки. Не стоит забывать, что необходимо оплатить еще и перелет до Мальдив, а также трансфер на остров, сообщает "Экспресс газета".