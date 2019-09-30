"Бывают скандальчики": Кудрявцева откровенно о ссорах с мужем

Артистка пожаловалась журналистам, что из жизни давно пропала романтика. По ее словам, этот период закончился сразу после свадьбы. "У нас знаете как, тишь да гладь и благодать", – заявила Лера Кудрявцева.
Телеведущая подчеркнула, что так спокойно у них в семье было далеко не всегда. Поначалу накал страстей был невероятным – все вокруг летало во время склок. "Мы так притирались друг к другу. Я уходила каждый день, дверью хлопала. Сейчас, когда уже семья, дети и быт", – объяснила она.
Кудрявцева добавила, что ссоры случаются и сейчас. Чаще всего это какие-то мелкие конфликты, которые удается достаточно быстро уладить. Очень часто первый шаг к примирению делает именно она.
"Я мудрее, я – девочка. Он сидит и ждет, пока я подойду. Смешно!", – рассказала телеведущая в беседе с корреспондентом программы "Ты не поверишь!"
Поделилась Лера Кудрявцева и реакцией мужа на подарок на день рождения: телеведущая записала для любимого песню. Макаров был просто в восторге и едва не заплакал. "Очень растрогался и сказал, что лучшего подарка просто не могло быть", – добавила она.
Напомним, что Лера Кудрявцева и Игорь Макаров заключили брак в 2013 году. Спустя пять лет у пары родилась дочь Мария.
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