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Запустила себя: грязную Анджелину Джоли сняли средь бела дня

Анджелина Джоли. Фото: www.globallookpress.com
Голливудская актриса Анджелина Джоли всегда считалась эталоном женского лоска и грации. Вот только в последнее время она все меньше следит за своим внешним видом.
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Недавно в Сеть попала новая порция необычных снимков с участием Джоли. На этот раз журналисты запечатлели ее немытые ноги.

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Анджелина Джоли актриса, режиссер

В целом, выглядела звезда неплохо: длинное белое платье, развивающееся на ветру, коричневые ремень и большая сумка. Волосы собраны в аккуратный хвост. И дополнили образ солнцезащитные очки. 

Но внимание папарацци привлекли ступни Анджелины. Она шла в открытой обуви, поэтому они без труда смогли разглядеть ее черные от пыли пятки.

К слову, кадры были сделаны, когда голливудская актриса вышла из ресторана в Лос-Анджелесе. Там она обедала вместе с детьми по случаю Дня Труда. После трапезы они всей семьей отправились на прогулку по городу.

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Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial)

По мнению коллег Джоли, она очень преображается во время съемок. Но стоит ей оказаться дома, как она моментально превращается в замызганную домохозяйку и многодетную мать. Она забывает о необходимости лоска и может позволить выйти на улицы города в бесформенной одежде или без макияжа.

3 сентября 2019, 18:55
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