Запустила себя: грязную Анджелину Джоли сняли средь бела дня

Голливудская актриса Анджелина Джоли всегда считалась эталоном женского лоска и грации. Вот только в последнее время она все меньше следит за своим внешним видом.

Недавно в Сеть попала новая порция необычных снимков с участием Джоли. На этот раз журналисты запечатлели ее немытые ноги.

В целом, выглядела звезда неплохо: длинное белое платье, развивающееся на ветру, коричневые ремень и большая сумка. Волосы собраны в аккуратный хвост. И дополнили образ солнцезащитные очки.

Но внимание папарацци привлекли ступни Анджелины. Она шла в открытой обуви, поэтому они без труда смогли разглядеть ее черные от пыли пятки.

К слову, кадры были сделаны, когда голливудская актриса вышла из ресторана в Лос-Анджелесе. Там она обедала вместе с детьми по случаю Дня Труда. После трапезы они всей семьей отправились на прогулку по городу.

По мнению коллег Джоли, она очень преображается во время съемок. Но стоит ей оказаться дома, как она моментально превращается в замызганную домохозяйку и многодетную мать. Она забывает о необходимости лоска и может позволить выйти на улицы города в бесформенной одежде или без макияжа.