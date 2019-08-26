Джоли показала огромную грудь

44-летняя актриса появилась на мероприятии в маленьком черном платье. Судя по всему, экс-супруга Брэда Питта всерьез решила вернуть себе звание секс-символа. Анджелина Джоли выглядела также восхитительно, как в более молодом возрасте.
Поклонники отметили пышную грудь, свежий цвет лица и блеск в глазах знаменитости. Они осыпали Анджелину Джоли комплиментами. А вот худоба, за которую в последнее время фанаты корили артистку, внезапно испарилась. Некоторые предположили, что аппетитности формам знаменитости придал наряд.
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