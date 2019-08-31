Загнала в угол в коридоре: ошалевшая Анджелина Джоли напала на известного режиссера

Джоли продолжает активно развиваться в своем деле. Как сообщает издание Teleprogramma.pro, дива собирается поучаствовать в новых проектах. Она уже получила роль в киновселенной Marvel, а теперь настроена отхватить лакомый кусок в саге "Звездные войны". Об этом Анджелина рассказала журналистам в рамках выставки D23 Expo.
"Я загнала его в угол в коридоре и сказала, что не понимаю, почему я еще не в "Звездных войнах", – поделилась артистка с журналистами. Она уточнила, что переговоры с Джеем Джеем Абрамсом еще идут, но пока окончательного вердикта нет.
За последнее время сняли три новых фильма культовой саги. Кроме того, студия выпустила два спин-оффа. Однако режиссеры на этом не останавливаются и намерены выпустить еще несколько фильмов. Так что у Анджелины Джоли есть все шансы выйти на большой экран с лазерным мечом.
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