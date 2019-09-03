"Рви душу мне, милая, рви!": муж показал орущую до хрипоты Хилькевич

Супруг исподтишка заснял актрису на камеру. Анна Хилькевич очень громко подпевала любимой песне.

В личном Instagram знаменитость показала видео, которое сделал ее муж – бизнесмен Артур Волков. В кадре Анна Хилькевич, сидя за рулем авто, громко – буквально до хрипоты – подпевает звучащей по радио композиции.

После объектив захватывает заднее сидение машины. Там в детском кресле расположилась старшая дочь пары – Арианна. Заметив направленную в ее сторону камеру телефона, малышка отворачивается. Судя по лицу девочки, она недовольна маминым вокалом.

Под публикацией Анна Хилькевич написала, что нашла этот ролик в микроблоге супруга. Артистка отметила, что именно так поет ее душа. После знаменитость опубликовала то, как ее супруг прокомментировал происходящее в кадре.

"Милая Анна Хилькевич, я не могу скрывать от твоих подписчиков тебя настоящую. Видео на твоей странице с этой песней – это конечно очень мило, но настоящий разрыв, только когда ты думаешь, что камера выключена. Рви душу мне, милая, рви!" – написал Артур Волков жене.

Отметим, что подписчикам Анны Хилькевич видео показалось забавным. Многие обратили внимание на реакцию Арианны.

"Доча в шоке😂😂😂маму срочно на сцену (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Арианы такое лицо "типа е мае, когда уже приедем" и😂😂😂😂😂😂😂", "Когда дочь сомневается, правда ли это ее мама 🤣🤣🤣", – пишут поклонники Анны Хилькевич.