Хилькевич томно подставила рот под огромный железный агрегат

Звезда "Универа" рассмешила пользователей Сети новым роликом. Анна Хилькевич поделилась в своем Instagram необычным способом омоложения.

На видеозаписи актриса медленно подходит к профессиональной технике, используемой на съемках. Томно прикрывая глаза, звезда подставляет лицо под сильный напор воздуха. Ее рот при этом широко раскрывается, оголяя десны и зубы.

"Когда очень хочешь быть красивой, ничто не может тебе помешать", – подписала видео Анна Хилькевич. Поклонники знаменитости сочли ролик очень смешным и отметили, что у артистки прекрасное чувство юмора. "Как остановится это смотреть и ржать?", "Вот, что значит "без комплексов", "Круто, что можно и посмеяться над собой", "Обожаю вас, вы сделали мой день", – высказались подписчики Анны Хилькевич.