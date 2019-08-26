Хилькевич томно подставила рот под огромный железный агрегат

На видеозаписи актриса медленно подходит к профессиональной технике, используемой на съемках. Томно прикрывая глаза, звезда подставляет лицо под сильный напор воздуха. Ее рот при этом широко раскрывается, оголяя десны и зубы.
"Когда очень хочешь быть красивой, ничто не может тебе помешать", – подписала видео Анна Хилькевич. Поклонники знаменитости сочли ролик очень смешным и отметили, что у артистки прекрасное чувство юмора. "Как остановится это смотреть и ржать?", "Вот, что значит "без комплексов", "Круто, что можно и посмеяться над собой", "Обожаю вас, вы сделали мой день", – высказались подписчики Анны Хилькевич.
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