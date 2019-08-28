Секреты стройности Анны Хилькевич

В свои 32 года девушка выглядит роскошно – всегда ухоженная и аккуратная. Поклонники восхищаются Анной и мечтают узнать, как ей это удается. Оказывается, не все можно сделать грамотной пластикой, нужно и хорошо попотеть в спортзале, что Хилькевич подтверждает своим примером.
Как сообщает Пятый канал, сегодня актриса раскрыла некоторые секреты роскошной фигуры и выложила в социальную сеть Instagram видео с тренировки. На кадрах видно, что девушка не боится тягать штангу и с удовольствием занимается на различных тренажерах.
" Доброе утро! Держите мою прокачку для рук-базук и попы ореха", – гласит подпись под видео на официальной страничке Анны Хилькевич. Фанатам актрисы комплекс упражнений понравился – материал посмотрели почти 200 тысяч раз! Кроме того, поклонники не забыли оставить восторженные комментарии.
" Умничка, Анна, у Вас супер фигурка !"(Здесь и далее пунктуация и орфография авторов сохранены – Прим.ред.), " Классная попа", " Чётко", – эти и другие отзывы написали пользователи социальной сети.
Анна Хилькевич – российская актриса кино и телевидения. Наиболее известна по ролям Маши Беловой в сериале-комедии "Универ. Новая общага", Вики Поляковой из "Барвихи" и Татьяны в фильме "Что творят мужчины".
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