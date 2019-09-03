Любовь всей жизни довела Алексея Воробьева до побоев

Певец сделал откровенное признание в Instagram. Алексей Воробьев рассказал, что его били за музыку.

Творчество не всегда приносило исполнителю деньги и славу. Популярный артист написал пост о своем отношении к музыке. Алексей Воробьев признался, что она – его единственная абсолютная любовь, для которой у него не было ни одного выходного дня.

"Меня били за музыку, меня критиковали за музыку, и меня любят за музыку", – сообщил певец. Вместе с тем, он попросил своих поклонников написать в комментариях по три названия песен, которые они любят больше всего. Подписчики рассыпались в комплиментах Алексею Воробьеву. "Твоя музыка находит отклик в любой душе, даже самой черствой. Ты – поистине музыкант "на всю голову" и сердце", "Красавчик", - написали фолловеры.

Отметим, 31-летний Алексей Воробьев успел снять более 30 клипов, сняться во множестве фильмов, а также представить Россию на международному музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2011 году.

Что касается личной жизни, то девушками Алексея Воробьева были актрисы Анна Чиповская и Оксана Акиньшина, а также певица Виктория Дайнеко. А недавно артиста видели с новой пассией, ею оказалась врач-диетолог Наталья Зубарева. Певец проводил с ней время на вечеринках "Новой волны".