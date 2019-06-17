"Понравились трусы": засмотревшийся на горячего красавца Воробьев вызвал оторопь

Известный певец разместил на своей странице в Instagram провокационное видео. Алексей Воробьев в нем похитил раздетого парня.

На кадрах артист выступает в роли авантюриста, который подглядывает за тем, как в мотеле переодевается неизвестный молодой симпатичный мужчина. Выгадав момент, когда тот разделся до трусов, похищает его.

Зачем Алексею Воробьеву понадобилось красть обнаженного незнакомца, для поклонников осталось загадкой. Вызвало у фолловеров оторопь и то, что исполнитель следил за парнем так, как следят за красивыми женщинами

Сам музыкант признался, что опубликовал отрывок из нового клипа, но фантазия подписчиков уже сильно разыгралась. Зная любовь Алексея Воробьева к модной одежде, ряд фолловеров предположили, что он ворвался к молодому человеку, чтобы украсть его трусы – может быть, это была эксклюзивная вещь.

"Как Остап Бендер собирал стулья, ты собираешь трусы этих парней? Может, там зашиты бриллианты?", "Понравились трусы", "Чтобы украсть его эксклюзивные труселя", – высказались пользователи соцсети. Были и те, кто подумал, что Алексей Воробьев превратился в героя-любовника, который хочет справиться со всеми конкурентами: "Все ради женщин".

Ранее Алексей Воробьев опубликовал еще одно провокационное видео из того же клипа. В нем он похитил молодого парня из туалета, связав его. "В туалете у тебя коллекция из связанных мужиков, скоро в городе их не останется, и ты станешь первым парнем на деревне", - написал один из фолловеров.