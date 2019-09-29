Хилькевич пожаловалась на проблемы в семье

Актриса Анна Хилькевич подарила супругу – бизнесмену Артуру Волкову – двоих детей. О трудностях, с которыми она сталкивается ежедневно при воспитании наследниц, звезда сериала "Универ. Новая общага" рассказала в личном микроблоге.

На странице в "Инстаграм" знаменитость опубликовала фотографию, на которой она запечатлена с детьми во время недавней прогулки. Младшую дочь Марию актриса держит на руках. Старшая девочка Арианна сидит в коляске и смотрит в объектив.

В подписи к посту Анна Хилькевич отметила, что между ее наследницами нередко случаются конфликты. По словам звезды, Арианна не любит делиться с сестрой и часто отбирает у нее игрушки. Актриса добавила, что старшая девочка растет "сильной и упрямой".

"Старшая все время все отбирает у Машеньки, которая ни удержать, ни ответить не может... А раздувать конфликт и все время морализаторствовать постоянно нельзя", – поделилась с поклонниками звезда сериала "Универ. Новая общага".

В комментариях к посту многие пользователи признались, что столкнулись с такой же ситуацией, и пожелали звезде терпения. "У нас то же самое. Нервов никаких не хватает", "Страшного ничего в этом нет. Со временем пройдет, у нас на это ушел год", – рассказали о своем опыте подписчики