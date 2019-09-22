"Глазницы проваливаются": исхудавшую Хилькевич грубо припечатали

В личном микроблоге знаменитость рассказала, что недавно один из подписчиков упрекнул ее в чрезмерной худобе. Якобы артистка так стремительно теряет килограммы, что у нее "глазницы внутрь головы проваливаются".
К сообщению пользователя Анна Хилькевич отнеслась с юмором. Она с иронией отметила, что сейчас много питается, чтобы "удержать глазницы". Звезда сопроводила пост фотографией, где она запечатлена на фоне квартиры в белой футболке и черной толстовке.
Артистку поспешили поддержать поклонники. Они заявили, что звезда выглядит отлично даже при небольшом весе. "Красивая! С красивыми глазницами, улыбкой и всем остальным! Кушайте спокойно, без мыслей о них", "Даже при "проваливающихся глазницах" вы прекрасно выглядите", – написали очарованные комментаторы.
Напомним, недавно пользователи разругали Анну Хилькевич за неуместный макияж на одной из последних фотографий. По их мнению, косметика сильно старит звезду. Один из недоброжелателей даже сравнил артистку с главной героиней мультфильма Тима Бертона "Труп невесты".
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