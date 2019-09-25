Снотворное не помогает: Хилькевич пострадала из-за жуткого вируса

Знаменитая актриса пожаловалась, что не может спать. Она испытывает настолько сильное перенапряжение, что даже снотворное не дает нужного эффекта.
"Вчера после 2х мощнейших смен, проведенных под энтеровирусом, даже после снотворного я никак не могла заснуть. Видимо, была такая внутренняя концентрация своих последних ресурсов и перенапряжение. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)", – поделилась Хилькевич со своими подписчиками в "Инстаграм". Похоже, что мозг актрисы просто не мог отключиться: мысли о работе появлялись в голове одна за другой.
"Картинки, слова, фразы режиссера, текст, сценки, смски, хлопушка, сценарий, камера... все это мелькало перед глазами и звенело в ушах на протяжении 5 часов", – сокрушается артистка.
Тем не менее Хилькевич не собирается брать больничный. Она сообщила подписчикам, что после бессонной ночи отправилась на съемки. "Простите, немножко пожаловалась, выговорилась и стало легче", – добавила звезда.
Пользователи сети не на шутку испугались за здоровье Анны Хилькевич. Поклонники постарались поддержать захворавшую актрису. "Даже пост о твоем здоровье приятно читать, ты очень светлый и открытый человек-зажигалочка, люблю тебя смотреть! Здоровья", – отметил один из подписчиков.
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