Лорак отпраздновала день рождения появлением без белья

В честь личного праздника артистка опубликовала в "Инстаграм" свежее фото. "Просто мой день! Люблю эту осень. Спасибо за теплые поздравления!" – подписала снимок Ани Лорак.
Вокалистка позирует в коротком платье бежевого цвета. Наряд украшает шнуровка, которая обнажает бедра звезды.
Интересно, что откровенное облачение, судя по всему, не предполагает наличие белья. Кажется, что Ани Лорак запечатлена без трусиков. Возможно, белье тоненькое и телесного оттенка, также есть вероятность, что его "замазали" в фоторедакторе.
Отметим, что поклонники от публикации остались в восторге. Фанаты и звезды шоу-бизнеса поздравляли Ани Лорак с днем рождения.
"С Днем рождения, Каролинка!!! С новым альбомом, с новой любовью, с появлением счастья в твоих глазах!!!♥️♥️♥️♥️♥️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал композитор Игорь Крутой. "С днем рождения Дива 💥😘💐🎂🥂и пусть все будет как ты хочешь 🍾",– отметился в комментариях Николай Басков. "Будь счастлива!🙏😘", – присоединилась Светлана Лобода.
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