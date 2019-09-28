"Все сходим с ума": Пригожин взорвался после появления развратного видео

Супруг певицы Валерии осудил вседозволенность и безнаказанность действий, которые демонстрируют участники провокационного видео. Иосиф Пригожин беспокоится, что откровенные кадры могли увидеть дети.
"Вы знаете, мне кажется, мы потихоньку все сходим с ума. Морально-этические нравственные вещи перестали быть вообще формулой жизни человека, понимаете. Мы позволяем называть это свободой и демократией. Ну, хочешь, извините, брать в рот, ну делай ты это закрытым образом. У меня нет других слов", – взорвался супруг певицы Валерии.
Иосиф Пригожин подчеркнул, что подрастающее поколение необходимо ограждать от таких зрелищ. "Пусть они вырастут и выберут то, что они считают нужным. Мы же как-то выросли все", – цитирует продюсера "Царьград".
Напомним, на днях актриса Оксана Акиньшина опубликовала на своей странице в инстаграм-аккаунте провокационный ролик. На видео показан отрывок из оперы испанского режиссера "Гендель-Шмендель", которую, судя по всему, посетила артистка. В кадр попали абсолютно голые актеры и женщина в черном одеянии, она трогает их гениталии мужчин не только руками, но и ртом.
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