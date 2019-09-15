"Зубы как у крокодила": Пригожина разгромили за неуместное фото

В кадре, опубликованном в Инстаграм, продюсер сидит в стоматологическом кресле. Врач оттягивает ему верхнюю губу и делает укол. "Нюх как у собаки, глаз как у орла, а зубы как у кого? Какие будут варианты?", – обратился к своим подписчикам Иосиф Пригожин.
Большинство пользователей остались недовольны публикацией. По их мнению, продюсеру следовало оставить свой поход к врачу за кадром. "К чему вот это? Вы считаете, что это кому-то интересно? Осталось выложить, как вы в туалет ходите!", "Зачем это выставлять, объясните мне", "Зубы как у крокодила", – негодовали пользователи.
Другие комментаторы, наоборот, поспешили поддержать супруга певицы Валерии. Они похвалили продюсера за то, что он следит за зубами. "Отличные белые и ровные зубы у вас", "Правильно делаете, зубы требуют очень хорошего ухода", "Острые и белоснежные зубы", – отметили подписчики.
Композитор Игорь Крутой не смог пройти мимо такого необычного поста. "Йосиф, а съемки их кабинета проктолога будут?", – с иронией поинтересовался он. "От проктолога точно нет", – ответил ему Иосиф Пригожин.
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