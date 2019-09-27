Растолстевшая Меган Маркл вызвала в Сети шок

Жена принца Гарри выбрала для важного меропрития полосатое платье от Martin Grant. К слову, Меган Маркл была замечена в нем не впервые. В 2018 году она появилась в этом платье во время официального тура по Австралии.
Наряд с оголенными плечами, облегающий грудь и талию, подчеркнул раздавшиеся формы герцогини Сассекской. Это сразу заметили поклонники и пришли в шок от того, как всего за год изменилась Меган Маркл.
Пользователи Сети написали, что платье село на нее неудачно, подчеркнув все недостатки фигуры. "Ужас, она поправилась?", "Кто выбирает наряды для этой женщины?", "Она снова беременна?", "Такое ощущение, что платье сейчас разойдется по швам", – высказались фолловеры.
Отметим, ранее критики уже обрушивались на Меган Маркл за ее внешний вид, ругая изменения в ее фигуре. Напомним, ранее герцог и герцогиня Сассекские встретились с местным имамом в Кейптауне. Кроме того, они пообщались с лидерами общин и студентами, проходящими обучение по программе обмена.
Аутфит супруги принца Гарри не понравился пользователям Сети. Они сочли его несуразным и делающим формы Меган Маркл более пышными. При этом многие с пониманием относятся к этому, ведь герцогиня Сассекская не так давно впервые стала матерью, родив принцу Гарри наследника – сына Арчи.
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