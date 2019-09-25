Джоли шантажирует Питта детьми

Голливудская звезда поставила экс-супругу ультиматум. Анджелина Джоли заставила Брэда Питта выбирать между отношениями с другом-музыкантом Канье Уэстом и общением с их шестью детьми.

Актриса пришла в ярость, узнав о том, что Питт начал посещать концерты певца, на которых он выступает со своей группой Sunday Service. Анджелина Джоли боится, что бывший муж начнет водить на эти выступления наследников.

Артистку беспокоит тот факт, что Канье исполняет популярные композиции на манер религиозных гимнов. Это кажется звезде подозрительным. Кроме того, там регулярно появляются родственники жены Канье – Ким Кардашьян. А Анджелина Джоли на дух не переносит всех членов ее семьи, сообщает Radar Online.

Чтобы повлиять на Питта, знаменитость не нашла ничего лучше, как использовать запрещенный прием шантажа. Она сообщила Брэду, что не допустит "вовлечения детей в секту". А если актер ее не послушается, то детей больше не увидит. "Она выдвинула ультиматум: Канье или дети", – заявил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что Брэд Питт несколько раз посещал воскресные церковные службы, которые устраивал рэпер, и отзывался о них крайне положительно. По его словам, Канье Уэст создал "нечто действительно особенное".

Напомним, в начале сентября экс-супруг Анджелины Джоли признался, что после развода начал посещать собрания общества анонимных алкоголиков. По его словам, ситуация зашла максимально далеко.

Как писали "Дни.ру", Анджелина Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Она решила пойти на это из-за несогласия с воспитательными методами Питта. Звездная чета завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.