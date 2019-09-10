Анджелина Джоли готовится снова стать матерью

Знаменитость рассказала, что планирует усыновить седьмого ребенка. Это связано с тем, что ее 18-летний сын Мэдокс уехал учить в Южную Корею.
Судя по всему, светской львице тяжело смириться с разлукой. По данным "Пятого канала", именно поэтому она решилась на такой серьезный шаг.
Джоли планирует взять дитя до конца 2019 года, в крайнем случае – в начале в 2020-го. Как сообщает издание Starhit со ссылкой на собственный источник, есть вероятность, что приемышем станет выходец из одной из стран Среднего Востока.
Отметим, Анджелина усыновила Мэдокса в далеком 2002 году. На тот момент она находилась на съемках фильма "За гранью" в Камбодже. Спустя три года у малыша появился и отец. Им стал экс-супруг актрисы Брэд Питт.
Напомним, на данный момент голливудская звезда является матерью шестерых детей. Троих актриса выносила самостоятельно, другие трое – приемные. Все они чудесно ладят между собой. Но пока неизвестно, как они отнеслись к новости о предстоящем появлении очередного ребенка в семье.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вам водолеи?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
На каком свидании можно спать?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.