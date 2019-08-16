"Нереально космическая": Темникова предстала в новом образе

Певица является активным пользователем Сети: постоянно публикует селфи, фотосессии, делает кадры на концертах. Недавняя публикация привела в восторг ее фанатов.
Елена отправилась во Владивосток с выступлением и написала об этом в Instagram, сопроводив очередным селфи. Фолловеры отметили, что исполнительница сделала очень стильный и красивый макияж, который подчеркивает ее голубые глаза, передает Teleprogramma.pro.
"Глаза Снежной Королевы, отражение льда, не имеющее дна", "Оооочень красивая", "Вау, макияж бомбезный", "Космическая как всегда", – написали восхищенные юзеры. Дело в том, что артистка сделала акцент на глазах, накрасив их бледно-голубыми тенями, как всегда она выделила скулы. Кстати, макияж она умело сочетала с нарядом, который так же имеет пастельный тон. Весь образ звезды напомнил подписчикам настоящую снежную королеву.
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