Анджелина Джоли решилась на отчаянный шаг ради съемок в фильме

Голливудская звезда перевоплотилась в блондинку. Но красить волосы ей не пришлось, для съемок она надела парик.
Для этой роли Анджелина также прошла курс усиленных боевых тренировок. Это необходимо, чтобы оставаться в хорошей физической форме.
Фильм режиссера Хлои Чжао выйдет в прокат 4 ноября 2020 году. На данный момент это одна из самых ожидаемых киноновинок. Помимо экс-супруги Брэда Питта в съемках картины принимают участие Кит Харингтон, Ричард Мэдден и Сальма Хайек.
По сюжету Джоли предстанет в роли супергероини по имени Тена. Она обладает невероятной скоростью, выносливостью и сокрушительной силой. Кроме того, девушка умеет летать, владеет телекинезом и может излучать энергию из глаз и рук.
Это нашумевшая история о расе бессмертных суперлюдей. Они были созданы инопланетными существами в ходе генетического эксперимента, состоявшегося пять миллионов лет назад.
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