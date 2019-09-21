Меган Маркл наплевала на этикет

Принц Гарри с женой покинули Великобританию, чтобы посетить свадьбу друзей в Италии. Торжество в Риме на вилле Аурелия организовали подруга Меган Маркл, дизайнер Миша Нону, и ее избранник Майкл Хесс.
Для важного мероприятия герцогиня Сассекская выбрала изящное полупрозрачное черное платье. Однако британцы не оценили наряд Меган Маркл. Стилисты отметили, что супруга принца Гарри нарушила этикет: для свадьбы не стоит выбирать черные платья, сообщает Daily Mail.
Поздравить молодоженов приехала дочь президента США Иванка Трамп, актер Орландо Блум, исполнительница Кэти Перри и другие звезды. Для Меган Маркл и ее супруга эта свадьба имеет особое значение. Именно благодаря Мише Нону они в свое время познакомились.
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