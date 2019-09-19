Принц не удовлетворяет: Меган Маркл продемонстрировала стертые в кровь колени

Накануне папарацци застукали члена королевской семьи не в самом лучшем свете. Им удалось заснять Маркл c характерными следами на коленях.
Вопросов, где, как и при каких обстоятельствах Меган их содрала, было бескрайнее множество. Но пользователи Сети не стали копать слишком глубоко, поэтому просто выдвинули теорию – это последствия бурной ночи.
Версий было много, одна лучше другой. Кто-то предположил, что Маркл всю ночь молилась. Другие ехидно отметили, что, вероятно, супруга принца Гарри стерла колени о впереди стоящее кресло, когда летела на частном самолете, намекая на недавний скандал с участием герцогини. Третьи иронизировали, что муж не в состоянии удовлетворить жену, привыкшую к "голливудским самцам".
"Старые привычки никуда не делись", – едко отметили злопыхатели.
Самые остроумные фолловеры стали оперативно делать "фотожабы". Идея заключается в том, что герцогиня Сассекская проходит собеседование, а далее следует подпись "вот так добиваются хорошего места".
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