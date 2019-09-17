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Взбалмошная Меган Маркл сломалась под натиском Кейт Миддлтон

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Супруга герцога Сассекского, принца Гарри, Меган Маркл активно пытается восстановить пошатнувшуюся репутацию. Для этого ей пришлось использовать советы от Кейт Миддлтон.

Продолжение: Принц не удовлетворяет: Меган Маркл продемонстрировала стертые в кровь колени
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Герцогиня Сассекская крайне обеспокоена своим упавшим авторитетом. По данным инсайдера, именно по этой причине жена рыжеволосого принца просит советов у золовки. Кроме того, она не скрывает, что вдохновляется поступками и решениями Миддлтон.

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Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Стало известно, что Меган стала подражать Кейт. Это связано с тем, что герцогиня Кембриджская "всегда изящна и элегантна" и "интуитивно понимает чувства и мысли простых британцев".

Зарубежное издание Mirror сообщило, что супруга принца Гарри активно готовится показать себя с другой стороны. Она планирует в корни изменить модель своего поведения, стать более скромной и тактичной.

Отметим, что эта новость удивила многих британцев. Так как поговаривают, что между герцогинями настоящая вражда. В Сети регулярно появляются слухи об их очередных конфликтах.

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Публикация от Meghan Markle (@mrsmeghanmarkle)

К слову, Маркл сама виновата в разрушении своей блестящей репутации. Прежде всего, причиной этому послужили тайные крестины ее с принцем Гарри сына. Вскоре после этого Меган снова допустила оплошность. Во время кампании в защиту окружающей среды они с мужем использовали частные самолеты.

17 сентября 2019, 14:46
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Лед и пламень: Маркл и Миддлтон отметили Рождество

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Марина
Ответить
На фото где Кейт Миддлтон и Меган Марко вместе, Меган какая то пухлая а Кейт постаревшая. Жесть, как так.
Марина
Ответить
На фото где Кейт Миддлтон и Меган Марко вместе, Меган какая то пухлая а Кейт постаревшая. Жесть, как так.
Марина
Ответить
На фото где Кейт Миддлтон и Меган Марко вместе, Меган какая то пухлая а Кейт постаревшая. Жесть, как так.
Гость
Ответить
странно:критикующие маркл-завистники.о мидлтон такого не скажут
Гость
Ответить
Какая золовка, вашу мать???!!!! Безобразие, не грамотные, бездари! Кто пишет эти статьи? Глаза режут ваша безграмотность. ПОЗОР!!!
Гость
Ответить
Тётки, не завидуете. Они обе супер!
Гость
Ответить
А толку то. Все уже поняли что она за человек
ЛЕДИ
Ответить
Простушке стать ЛЕДИ возможно только в сказочных произведениях типа «Пигмалион». На деле же....все бывает, как в пословице...деревню из женщины не вывезти.Её всегда будет видно.
ЛЕДИ
Ответить
Простушке стать ЛЕДИ возможно только в произведении «Пигмалион». На деле же....,как в пословице...деревню из женщины не вывезти.Её всегда будет видно.
Гость
Ответить
...миледи...
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