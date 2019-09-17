Взбалмошная Меган Маркл сломалась под натиском Кейт Миддлтон

Герцогиня Сассекская крайне обеспокоена своим упавшим авторитетом. По данным инсайдера, именно по этой причине жена рыжеволосого принца просит советов у золовки. Кроме того, она не скрывает, что вдохновляется поступками и решениями Миддлтон.
Стало известно, что Меган стала подражать Кейт. Это связано с тем, что герцогиня Кембриджская "всегда изящна и элегантна" и "интуитивно понимает чувства и мысли простых британцев".
Зарубежное издание Mirror сообщило, что супруга принца Гарри активно готовится показать себя с другой стороны. Она планирует в корни изменить модель своего поведения, стать более скромной и тактичной.
Отметим, что эта новость удивила многих британцев. Так как поговаривают, что между герцогинями настоящая вражда. В Сети регулярно появляются слухи об их очередных конфликтах.
К слову, Маркл сама виновата в разрушении своей блестящей репутации. Прежде всего, причиной этому послужили тайные крестины ее с принцем Гарри сына. Вскоре после этого Меган снова допустила оплошность. Во время кампании в защиту окружающей среды они с мужем использовали частные самолеты.
Популярные темы форума
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Не ем суп,чувствую себя отлично!
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Александр Хочинский- ваш кумир?
Рак у Насти Заоротнюк помолимся!
Дочки ....матери