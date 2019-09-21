Неблагодарная Меган Маркл наплевала на близкого человека

Стало известно, что герцоги Сассекские не явились на традиционную вечеринку, предшествующую бракосочетанию. К слову, замуж собралась подруга Меган – Миша.
При этом Маркл с супругом прилетели в Рим, где, собственно, и пройдет свадьба. Сама церемония состоится сегодня, 20 сентября.
Конечно, Нону приглашала королевскую чету на торжество. Помимо герцогов Сассекских в списке ожидаемых гостей оказались принцесса Беатрис и ее сестра Евгения. Но их тоже не было на вечеринке.
Кстати, в Италию Маркл с мужем прилетели коммерческим рейсом после громкого скандала с их участием. В августе их разнесли в пух и прах за частое пользование частным воздушным судном.
"Они действительно прилетели коммерческим рейсом в Рим, поскольку Меган была немного поражена критикой в отношении ее и Гарри из-за их полетов на частных самолетах", – рассказал инсайдер.
Отметим, что именно Миша познакомила Меган с ее будущем мужем, представителем королевской семьи Британии. Между молодыми людьми пробежала искра, и сейчас они счастливы в браке.
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