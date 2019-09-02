Валерия отреагировала на неожиданные слова Наргиз

В Сети разгорается новый скандал вокруг Наргиз Закировой. Повод дала сама певица, которая дала весьма откровенное интервью. Артистка уже публично обратилась с извинениями к певице Валерии.

Все началось с того, что на днях Наргиз Закирова дала интервью Ирине Шихман в ее программе "А поговорить?". В нем певица откровенно высказалась о сотрудничестве с продюсером Максимом Фадеевым, а также прокомментировала свой эпатажный образ. При этом исполнительница противопоставила его некоторым образцово-показательным и правильным представителям отечественного шоу-бизнеса. При этом прозвучало имя певицы Валерии. К тому же Закирова использовала выражение "телочка в туфлях".

В итоге, Наргиз пришлось оправдываться. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица опубликовала видеообращение к Валерии и ее супругу Иосифу Пригожину. "Всем доброго вечера. Буквально намедни я давала интервью Ирине Шихман в программе "А поговорить?" и в какой-то момент допустила совершенно бестактную оговорку. Звучало это все в контексте таком, что с моим, собственно, внешним видом на меня можно навесить любые чудовищные грехи Вселенной, собственно, я же не телочка в туфлях. И прозвучало имя Валерии. Я была, естественно, на эмоциях, и прозвучало это все так, что Валерия это та самая телочка в туфлях. Валерия, я бы хотела извиниться перед вами. Интервью для меня было очень эмоциональным, поэтому я просто очень глупо оговорилась. Я у вам безумно хорошо отношусь. Мы с вами в прекрасных отношениях, мне кажется. Извините! Это была просто оговорка", – обратилась к Валерии Наргиз.

В комментариях к посту отметилась и сама Валерия. Она дала понять. что не обиделась, сделав скидку на то, что сейчас Закирова переживает нелегкие времена. "Вообще никаких проблем не вижу. Никогда ни на кого не обижаюсь, это раз. Два, промахи бывают у каждого, сама не без греха. Не приняла на свой счет слова, потому что с Вашей стороны было бы, как минимум, странно в свой клип приглашать героиню-"телочку". 😁Понимаю, что сейчас очень непростой период. Дай Бог сил все выдержать, уверена Ваши преданные поклонники окажут самую горячую поддержку. 🌞🌞🌞 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Валерия.

А вот некоторые другие подписчики не были столь лояльны. "Пить надо меньше", "Что вы несете??? То с фадеевым ругается, теперь валерию приплела...", "Наргиз, заканчивай с бухлом, а то не только Фадеев с тобой расстанется", "Фадеев ее бросил, наверно надеется что Пригожин подберет", – ехидничали в Сети пользователи.