Валерия шокировала видом после "пластики"

Супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина опубликовала забавное видео в Instagram. Артистка снимает себя на камеру мобильного телефона.
Певица Валерия использует специальный фильтр. Благодаря ему лицо знаменитости изменило пропорции. Артистка стала походить на женщину, злоупотребляющую пластическими операциями и косметологией: перекаченные филлерами губы, суженый нос, неестественно высокие скулы.
"Вот я думаю, может мне с собой что-то сделать? Все делают, а я что-то все нет…" – говорит певица Валерия.
После вокалистка переводит объектив камеры на своего визажиста Юрия Столярова, изображение которого, к слову, тоже изменила программа. "Лера, не надо! Нужно оставаться натуральной", – говорит он. "А то такая естественность, я уже просто… устала я", – иронично отмечает певица Валерия.
Отметим, что у пользователей Сети видео вызвало легкий шок. Некоторые подписчики юмор звезды оценили и похвалили ее за креативность. Между тем были и те, кто отреагировал на остроту негативно.
"Валерия, ну у вас же нос переделанный у самой! Только дурак этого не заметит", – набросилась обывательница на певицу Валерию.
Звезда не растерялась, она быстро поставила недоброжелателя на место. "Упс! И маме заодно тогда тоже переделала и родственникам для алиби", – ответила исполнительница.
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