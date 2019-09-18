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Кети Топурия обворожила народ снимком в купальнике

Кети Топурия. Фото: www.globallookpress.com
Певица поделилась на своей странице в "Инстаграм" пикантным снимком с отдыха. Кети Топурия восхитила поклонников точеной стройной фигурой и прекрасно выбранной локацией.
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На фото исполнительница позирует в белоснежном бикини у бассейна с прекрасным видом, демонстрируя женственную фигуру. "Ну пока лето", – написала Кети Топурия.

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Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом

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Некоторые поклонники предположили, что кадры были сделаны в 2018 году на Санторини. Тогда знаменитость еще встречалась с рэпером Гуфом. Они расстались вскоре после того, как стало известно, что музыкант был неверен избраннице. Гуф не скрывал, что сожалеет о содеянном и не раз извинялся, но Кети Топурия заблокировала его в соцсетях.

Фолловеры одарили звезду массой комплиментов. "Какая фигура", "Кети, ты просто шикарная, как всегда", "Где-то сидит заблокированный Гуф и плачет", "Куколка", — прокомментировали публикацию подписчики.

Напомним, в августе появились разговоры о том, что у Кети Топурии есть новый возлюбленный. Тогда певица опубликовала фото, на котором держала за руку незнакомца.

Как писали "Дни.ру", ранее Алексей Долматов (Гуф) поздравил певицу с 33-летием. Рэпер напомнил Кети Топурии о своих чувствах. "Кэта!!! Я не могу тебя отметить, потому что заблокирован. С днем рождения! Спасибо! Я очень тебя любил! Счастья!!!" – высказался экс-избранник Кети Топурии.

Автор: 18 сентября 2019, 07:47
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