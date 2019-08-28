46-летняя Мария Миронова ждет ребенка

О том, что Мария Миронова беременна, стало известно благодаря приложению Stories на ее официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная актриса продемонстрировала фотографии и видеозаписи из Греции, где проводит сейчас отпуск. Сняли и саму артистку. На суд зрителей Мария предстала в белой длинной юбке и светлой футболке, которая весьма красноречиво обтянула большой живот.
Судя по кадрам, очевидно, что совсем скоро у 46-летней Мироновой появится второй ребенок. Отметим, что у артистки есть взрослый сын Андрей. Молодому человеку уже 27 лет. Его отцом является бизнесмен и президент телекомпании World Fashion Channel International Игорь Удалов, с которым Мария Миронова познакомилась в Ялте на съемках фильма "Сказка странствий", еще будучи девятилетней девочкой.
Окончив школу, сын пошел по стопам артистки – поступил в Щукинское училище, а на последнем курсе стал актером Театра им. Вахтангова. В 1999 году брак Марии и Игоря распался. Актриса закрутила роман с советником президента Российской академии наук Дмитрием Клоковым. А еще на счету Мироновой, предположительно, романтические отношения с сыном актрисы Любови Полищук Алексеем Макаровым. От кого сейчас артистка ждет ребенка, остается только гадать.
Дело в том, что о своей личной жизни Мария Миронова предпочитает не распространяться. Пока никак не прокомментировала новость ее родственница, приемная дочь актера Андрея Миронова Мария Голубкина, с которой у той весьма доверительные отношения.
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