Счастливая Надежда Бабкина раскрыла интимные подробности брака

По словам исполнительницы, сейчас она по-настоящему счастлива. Это связано с тем, что она может себе позволить быть просто женщиной рядом со своим избранником.
"Меня греет любовь", – заявила Бабкина.
На протяжении последних 15 лет звезда живет в гражданском браке с певцом Евгением Гором. Стоит отметить, что у влюбленных колоссальная разница в возрасте. Надежда старше своего партнера на 30 лет.
До встречи с Гором Бабкина уже была замужем. Ее супругом был музыкант Владимир Заседателев. Пара прожила в браке 17 лет, после чего их союз распался.
В разрыве виноват сам Владимир. Он втайне завел другую семью на стороне, так как не смог смириться с известностью жены. Узнав об измене, Надежда молча собрала вещи, забрала сына и навсегда оставила неверного супруга.
Спустя пару лет Бабкина встретила Гора. Между ними моментально вспыхнула страсть, несмотря на значительную разницу в возрасте. В отношениях с ним певица преобразилась. Ей даже удалось похудеть на 36 килограммов.
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