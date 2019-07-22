Тяжелобольная Темникова пошла на жертвы

Еще до концерта артистка извинилась в Instagram перед поклонниками за простуду и хриплый голос, а также попросила поддержки. Елена Темникова заявила, что не будет петь под фонограмму. По словам звезды, она не приемлет такого выхода из ситуации, поэтому попросила подпевать ей изо всех сил.
"Если вдруг я закашляю не в тему, мне бы хотелось, чтоб вы подхватили голосом и спели вместе со мной", – обратилась к фолловерам исполнительница. Темникова также показала видео, в котором пытается распеться по пути на концерт.
Несмотря на то что знаменитость тяжело заболела, подхватив вирус, она не подвела поклонников. Звезда вышла на сцену, пожертвовав собственным здоровьем.
Во время выступления Елена старалась выложиться по максимуму, что было оценено зрителями. Кстати, это не первый случай, когда певица выходит на сцену с температурой и кашлем.
Как писали "Дни.ру", недавно Елена Темникова попала в скандал из-за рассказа о том, что у Максима Фадеева и Ольги Серябкиной был роман, который продюсер и певица старались скрыть. По словам певицы, от этого окружающим становилось не по себе.
Пользователи Сети разделились на два лагеря. Одни осудили Максима Фадеева и певицу, другие сошлись во мнении, что Елене Темниковой не стоило копаться в чужом грязном белье и выносить такие подробности на публику.
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