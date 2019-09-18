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"Первому каналу – хана": Эрнсту объявили суровый приговор

Константин Эрнст. Фото: www.globallookpress.com
Блогер Лена Миро прокомментировала сообщения о приглашении Ксении Собчак работать на Первый канал. Лена убеждена, что такое назначение не спасет "первую кнопку".
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В своем новом посте в "Живом журнале" Лена Миро порассуждала о незавидной доле Первого канала. По ее данным, его рейтинги стремительно падают. "Люди перестали смотреть телевидение", – объяснила Лена. Далее она компетентно заявила: "Я поняла: Первому каналу – хана. Аудитория Первого – это 60+, да и она сегодня редеет".

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Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

Блогер убеждена, что все больше пенсионеров успешно осваивают интернет. В результате, за это Эрнсту "прилетает по шапке". "Первый – это уже не канал, а так: тонкая струйка мочи пенсионера, страдающего простатитом", – привела тонкую метафору Миро. Она развила свою мысль: "На Первом нет качественного контента. Программы и сериалы, хоть и наполнены истеричными криками, из года в год повторяют одни и те же заношенные мысли. Мысли, которые даже самые умственно отсталые слои населения пережевали, переварили и смыли в унитаз".

Миро прокомментировала сообщения о том, будто на "первую кнопку" пригласили работать Ксению Собчак. Лена отнеслась к этой новости неоднозначно. "То, что Константин Львович, наконец-то, проспался и понял, что его корабль уже не просто стоит на месте, а давно тонет, это, конечно, хорошо. То, что он решил спасать корабль с помощью потонувшего бревна, коим является Ксения Собчак, это плохо", – высказала свое мнение Лена Миро.

Она аргументировала такие мысли тем, что популярность Ксении Собчак давно прошла. "Эрнст не понимает, что Ксюшадь – это позавчерашний день. Она сама морально устарела", – объявил блогер. Лена Миро убеждена, что ее время прошло "лет 12 назад".

Автор: 18 сентября 2019, 11:48
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