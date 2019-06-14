Топурия намекнула на воссоединение с Гуфом
В шоу "Пятница с Региной" солистка "А’Студио" призналась, что устала отвечать на вопросы о бывшем избраннике. Тогда ведущая зачитала строки из песни, которую Гуф посвятил Кети Топурии.
В ответ певица призналась, что трек ее растрогал. "Все так некрасиво получилось", – заметила артистка о расставании с музыкантом. Исполнительница заявила, что они долгое время дружили с рэпером, прежде чем начать романтические отношения.
"Он очень легкий, общительный, юморной. Все было хорошо", — призналась звезда.
Также Кети Топурия рассказала, что их отношения были непростыми. "Но у вас все было хорошо!" – воскликнула Регина Тодоренко. На что певица многозначительно ответила: "Может быть, еще будет". Тем самым она намекнула на воссоединение с Гуфом.
Регина Тодоренко была рада этим словам Кети Топурии. Она стала шутить, что позвонит Гуфу и расскажет ему об этой новости. Кети Топурия была не против.
Как писали "Дни.ру", в том же интервью Кети Топурия призналась, что коллектив "А’Студио" соглашается выступать на частных мероприятиях, так как за них обычно хорошо платят. Меж тем она и ее коллеги ненавидят такие заказы.
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