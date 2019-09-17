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"Что-то нехорошее случилось": Корчевников заставил понервничать

Борис Корчевников. Фото: www.instagram.com/b.korchevnikov/
Поклонники переживают за любимого телеведущего. В последнее время в соцсетях Бориса Корчевникова мало позитивных фото, что, как многим кажется, является тревожным знаком.
прочитано 3356 раз

Интернет-обыватели бурно обсуждают свежий снимок шоумена в "Инстаграм". Борис опубликовал фото, на котором он запечатлен в момент работы. Корчевников, являющийся генеральным директором телеканала "Спас", окружен коллегами.

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Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

В кадре шоумен выглядит вполне довольным. Он во всю улыбается. Между тем, тот факт, что фотография исполнена в черно-белом варианте, встревожил поклонников. Подписчики решили, что в этом есть нечто зловещее.

"Тревожное фото! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я аж испугалась, фото в черном фоне!!! Здоровья и благополучия вам, Борис !!!🙏🙏🙏🙏", "С утра в ленте увидела, аж сердце бешено застучало-испугалась, что что-то нехорошее случилось. Борис, размещайте светлые фото, такие же, как Вы сам!" – писали поклонницы Бориса Корчевникова.

Отметим, что телеведущий – настоящий любимец женщин. Соцсети шоумена переполненными комментариями от неравнодушных интернет-обывательниц. Зрительницы очень переживают за Бориса Корчевникова: во-первых, он никак не женится, во-вторых, в Сети постоянно появляются сплетни о нездоровье звезды.

Напомним, некоторое время назад Борис Корчевников перенес тяжелый недуг, в результате которого ему даже делали трепанацию черепа. Телеведущий говорит, что решил свои проблемы со здоровьем, однако фанатки все равно нервничают. 

17 сентября 2019, 20:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что связывает Навку и Корчевникова

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
"Фанатки" - это диагноз.
А ведь сказано: не сотвори себе кумира.
Гость
Ответить
Борис, не дури. Выздоравливайте.
Гость
Ответить
Помоги ему, Господи быть здоровым.
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