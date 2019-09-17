"Что-то нехорошее случилось": Корчевников заставил понервничать

Интернет-обыватели бурно обсуждают свежий снимок шоумена в "Инстаграм". Борис опубликовал фото, на котором он запечатлен в момент работы. Корчевников, являющийся генеральным директором телеканала "Спас", окружен коллегами.
В кадре шоумен выглядит вполне довольным. Он во всю улыбается. Между тем, тот факт, что фотография исполнена в черно-белом варианте, встревожил поклонников. Подписчики решили, что в этом есть нечто зловещее.
"Тревожное фото! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я аж испугалась, фото в черном фоне!!! Здоровья и благополучия вам, Борис !!!🙏🙏🙏🙏", "С утра в ленте увидела, аж сердце бешено застучало-испугалась, что что-то нехорошее случилось. Борис, размещайте светлые фото, такие же, как Вы сам!" – писали поклонницы Бориса Корчевникова.
Отметим, что телеведущий – настоящий любимец женщин. Соцсети шоумена переполненными комментариями от неравнодушных интернет-обывательниц. Зрительницы очень переживают за Бориса Корчевникова: во-первых, он никак не женится, во-вторых, в Сети постоянно появляются сплетни о нездоровье звезды.
Напомним, некоторое время назад Борис Корчевников перенес тяжелый недуг, в результате которого ему даже делали трепанацию черепа. Телеведущий говорит, что решил свои проблемы со здоровьем, однако фанатки все равно нервничают.
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