После обнародования фото уходящего Корчевникова россияне разом взмолились

В последнее время распространяются слухи о нездоровье Бориса Корчевникова. Поклонники сильно переживают.

Борис Корчевников никогда не скрывал, что некоторое время назад перенес тяжелый недуг, в результате которого ему даже делали трепанацию черепа. Он рассказывал, что ощущения после процедуры весьма неприятные: "Ходишь по стеночке". Затем популярный телеведущий заявил, что смог решить все свои проблемы, однако поклонники не расслабились.

Поводом послужило то обстоятельство, что шоумен заметно поправился. Слухи о возвращении болезни множились в геометрической прогрессии до тех пор, пока Борис Корчевников не признался, что действительно проходит лечение, из-за которого набрал несколько лишних килограммов. Однако успокоил фанатов, что беспокоиться уже не о чем.

Но, по всей видимости, поклонники не расслабляются. Каждая новая фотография Бориса Корчевникова, опубликованная им на официальной страничке в социальной сети Instagram, заставляет их нервничать. Особенно, если на снимке телеведущий не улыбается. В комментариях пользователи разом возносят молитвы за своего кумира.

"Господи, помилуй этого замечательного человека🙏🙏🙏дай Бог Вам здоровья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Пусть Господь Вас хранит! Всех благ! Вы замечательный человек!", "СВЕТЛЫЙ!!! ДОБРЫЙ!!! ТАКОЙ РОДНОЙ МНОГИМ ЛЮДЯМ!!! ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!!! ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ!!! ЛЮБИМ ВАС!!! 💋❤️", "Борис, здоровья Вам и помощи Божией!!!" – высказались поклонники под свежим фото телеведущего.

А недавно Борис Корчевников заставил понервничать фанатов, когда выложил снимок, на котором запечатлен уходящим по подземному переходу в гордом одиночестве. Почему-то этот кадр многие фанаты сочли грустным и очень символичным.