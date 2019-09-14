"Ты всегда будешь жить в моем сердце": Чехова убита страшной трагедией

В пятницу, 13 сентября, скончался отец телеведущей. Знаменитость до сих пор не может прийти в себя. Анфиса Чехова призналась, что длительное время состояла в напряженных отношениях с родственником, однако несмотря на все конфликты она все равно любит его и благодарна ему за жизненные уроки.
"Сегодня не стало моего папы... У нас были сложные отношения, но я любила его... Спасибо тебе, папочка, за Жизнь, за мой характер, за все, даже самые сложные уроки! Ты всегда будешь жить в моем сердце и течь по моим венам!", – поделилась популярная телеведущая.
Трагический пост знаменитость сопроводила архивной фотографией, на которой она запечатлена с отцом. На черно-белом снимке маленькая Анфиса Чехова сидит на коленях у родственника. Мужчина обнимает девочку и просит ее посмотреть в объектив.
Свои соболезнования выразили коллеги и поклонники актрисы. Телеведущая Лера Кудрявцева призвала Анфису Чехову быть сильной: "Ох, Анфисон держись моя птичка". Не смогла пройти мимо известия и артистка Агата Муцениеце. "Мои соболезнования, крепись!", – написала она.
Популярные темы форума
Не люблю своего ребенка
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Ольга или Ксения?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Присоединение Донбасса к России
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Происхождение