Неугомонный племянник Меган Маркл собрался нажиться на ее сыне

Стало известно, что родной племянник супруги принца Гарри, Тайлер Дули, хочет использовать имя Арчи, как торговую марку. Он собирается назвать в его честь новый сорт марихуаны.
Ранее у него уже был подобный опыт. Только в тот раз он использовал в своих интересах саму герцогиню Сассекскую.
"Меня всегда называли меня паршивой овцой в семье, но я старался изо всех сил, чтобы зарабатывать на жизнь в очень конкурентном бизнесе. К тому же сорт "Искрящаяся Меган" стал дико популярен", – заявил в свое оправдание Тайлер.
Он утверждает, что имена имя тетушки и ее сына в качестве товарного знака могут принести ему колоссальный годовой доход. По предварительным данным, он составит до 200 миллионов долларов в год.
К слову, это не единственный неудачный родственник супруги принца Гарри. Остальные члены семьи, как только узнали о начале ее отношений с представителем королевской семьи, стали активно сотрудничать с прессой. Все, за исключением матери Меган.
Они с энтузиазмом продавали ее личные, а то и вовсе выдуманные пикантные истории. Конечно, от этого репутация Маркл сильно пострадала.
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