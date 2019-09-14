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"Прикройте свои рты": беременная подруга Тимати взорвалась из-за гнусного обмана

Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Возлюбленная хип-хоп – исполнителя Тимати прокомментировала слухи о романе с другим мужчиной. В личном микроблоге Анастасия Решетова обратилась к журналистам.

Продолжение: Малахов и его жена записали ответ Собчак голыми
прочитано 477 раз

Накануне в прессе появилась информация о том, что отношения Тимати и Анастасии Решетовой являются пиар-ходом. Якобы модель встречается с неким женатым бизнесменом, который не хочет, чтобы журналисты узнали об их связи. 

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Неизвестный источник рассказал, что у манекенщицы "есть договоренность выставлять фото из квартиры Тимати". Предприниматель оплачивает ее отношения с музыкантом "для рейтинга и отвода глаз", передает "телеграм"-канал "Только никому".

Известная модель назвала это заявление ересью. "Вы под чем находитесь, когда это про нас сочиняете? А новости про то, что у меня живот накладной уже были, или я пропустила что-то? Прикройте свои рты уже наконец и не лезьте в чужую семью", – написала Анастасия Решетова.

Напомним, сейчас манекенщица находится на последнем месяце беременности. Недавно она почувствовала себя плохо на борту самолета, направлявшегося в Москву. "Все прошло не так гладко... Тонус, укачивание, боли в спине, токсикоз вернулись", – поделилась Анастасия Решетова. Модель призвала подписчиц всегда брать в ручную кладь медикаменты.

Автор: 14 сентября 2019, 14:49

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какая семья, они даже не женаты. Тешит себя иллюзиями эта дурочка Настя. Только сиськи свои умеет фотографировать, больше ничего.
1

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