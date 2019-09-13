"Желудок горит": Бари Алибасов в плохом состоянии

Шумиха с отравлением Бари Алибасова средством для прочистки труб не утихает. Музыкальному продюсеру не становится лучше даже спустя несколько месяцев после инцидента.

Накануне, 12 сентября, в Пресненском районном суде истец Бари Алибасов встретился с ответчиком – производителем средства для прочистки труб для беседы сторон. На заседании побывали и журналисты. Репортеры окружили музыкального продюсера, чтобы узнать, как он себя чувствует.

"Самочувствие плохое. Я вот стою перед вами, у меня желудок горит. Чтоб не горел, выпил 20 граммов водки. Думал, перестанет. Нет, не перестал. Трудно пищу принимать. Не работает пищевод. Так что ем или жеванное, или уже съеденное", – пожаловался Бари Алибасов.

По словам продюсера, медики советуют ему терпеть и выражают надежду, что через полгода "зарастет". "Первое время я вообще не ел, только жидкое. А теперь каши, супы, бульоны. Бог его знает, сколько буду восстанавливаться. Хотелось бы побыстрее. Четыре месяца уже прошло", – цитирует продюсера "Московский комсомолец".

Адвокат Бари Алибасова Андрей Комиссаров отметил, что ответчики к ним якобы даже не подошли – "наблюдали в стороне со снисходительной улыбкой". "Мы подали ходатайство – попросили привлечь в качестве третьего лица Роспотребнадзор. У нас есть результаты независимой экспертизы о том, что у "Крота" нарушены правила маркировки опасной продукции. Но суду нужна государственная экспертиза, поэтому просим привлечь ведомство. Роспотребнадзор ранее заявлял, что после громкой истории с отравлением проведет проверку. Но ее так и не было", – сообщил сайту "Комсомольская правда" адвокат.

Следующее судебное заседание назначено на 2 октября. Бари Алибасов не поменял своих требований – 100 миллионов рублей компенсации и разработка новой упаковки, чтобы больше никто не смог перепутать "Крот" с лимонадом.