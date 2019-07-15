Юлия Савичева рассекретила двухлетнюю дочь

Артистка отпраздновала день рождения своей малышки. В честь такого события Юлия Савичева впервые показала поклонникам наследницу на фото в соцсети.

По словам артистки, с рождением Ани ее жизнь изменилась. Исполнительница отметила, что ее жизнь наполнилась новыми красками, слова – смыслами, а каждый новый день — радостью и благодарностью.

"Спасибо тебе за то, что дала нам все это", — цитирует слова Юлии Савичевой в Instagram РИА ФАН. Также знаменитость поблагодарила родных и близких за терпение и помощь. "С днем рождения, моя сладость! Будь здорова и счастлива, а большего для нас и не нужно! Ты еще маленькая, но когда-нибудь ты прочтешь наши поздравления и поздравления совершенно незнакомых тебе людей, и, надеюсь, тебе будет очень приятно. Мы тебя очень любим. Твои мама и папа", – поздравила дочь с праздником Юлия Савичева.

Подписчики звезды присоединились к поздравлениям, пожелав девочке здоровья и всего самого наилучшего. Юля Савичева поблагодарила пользователей соцсети за добрые слова и комплименты и заверила, что передаст их Ане, передает "Вечерняя Москва".

Как писали "Дни.ру", ранее Юлия Савичева поделилась с фолловерами своими страхами, связанными с материнством. Так, артистка заявила в Instagram, что очень боится осуждения со стороны дочери. Мол, если певица будет уделять слишком много времени работе, наследница может ее когда-нибудь за это упрекнуть и сказать, что ей не хватало ее внимания.

Напомним, в ноябре 2018 года Юлия Савичева поделилась с поклонниками деталями своей беременности. Она рассказала о неприятном диагнозе – у звезды второй тип диабета, который развился у нее во время беременности.