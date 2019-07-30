"Невозможно сдержать слезы": Савичева откровенно о тяжелой утрате

Певица отреагировала на трагедию в Сибири, где горят леса. Звезду шокировало это известие, и она призвала пользователей соцсети не оставаться равнодушными и подключиться к проблеме.
"То, что я прочитала, как только включила телефон – ужасно! Невозможно сдержать слезы, глядя на эти кадры", - написала Юлия Савичева. "Сибирь горит! В Иркутской области и Красноярском крае люди ходят в масках, потому что дышать становится все труднее. В пожарах гибнут животные и деревья. Солнца не видно в Кемерово, Новосибирске, Томской области, Хакасии", – в ужасе от утраты лесов и тяжелого положения сибиряков написала артистка.
При этом исполнительница верит в то, что общими силами возможно устранить последствия обрушившейся на регион беды. "Если у интернета и есть сила, то давайте все вместе направим ее на решение этой катастрофы. В профиле есть ссылка на петицию. Подписать ее можно в один клик. На территории всей Сибири необходимо объявить режим ЧС, чтобы были выделены ресурсы на тушение пожаров", – призвала поклонников Юлия Савичева.
Россияне живо отреагировали на пост звезды и поддержали певицу в ее добром душевном порыве. "Юля! Спасибо что ваше сердце с нами. Спасибо за поддержку. Может, наконец-то дойдет до властей, что нужно как-то устранить катастрофу (Хакасия)", "Душа болит, когда страдают люди и горит лес, и нет помощи", "Спасибо за вашу поддержку, Юля. Я очень надеюсь – люди поймут, что мы часть природы и без нее жить не сможем никогда и научатся с рассуждением подходить к дарам ее", – высказались подписчики Юлии Савичевой.
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