Малахов и его жена записали ответ Собчак голыми

В кадре телеведущий лежит в ванне вместе с женой Натальей Шкулевой. Андрей Малахов параллельно говорит с кем-то по телефону.
"Да, моя дорогая. Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты", – говорит шоумен в трубку и завершает разговор. После этого в объектив камеры попадают детские игрушки, плавающие в воде и пене.
Таким необычным способом Андрей Малахов отреагировал на тизер нового шоу Ксении Собчак, которое скоро появился на экранах. Как сообщают анонимные источники, журналистка станет ведущей проекта "Пусть говорят" на Первом канале. Эта программа является прямым конкурентом ток-шоу "Прямой эфир" Малахова, которое выходит на "России 1".
В анонсе шоу Ксения Собчак нежится в ванне и говорит по мобильному. "Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь", – хвастается теледива собеседнику.
Отметим, что тизер программы Ксении Собчак появился прямо перед ее свадьбой с режиссером Константином Богомоловым. Как сообщалось, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и его супруга Софья были в числе гостей торжества. Малахов стал свидетелем во время венчания пары.
К слову, Андрей Малахов 12 лет вел ток-шоу "Пусть говорят". В 2017 году он ушел с Первого канала в ВГТРК. Его место занял телеведущий Дмитрий Борисов, который ведет программу по настоящее время.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Ольга или Ксения?
Присоединение Донбасса к России
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Не перезвонил после свидания