Голая Собчак в ванной звонила другому накануне свадьбы с Богомоловым

На Первом канале анонсировали новое шоу с участием теледивы. Ксения Собчак будет вести развлекательную программу.

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На официальном сайте канала появился анонс проекта теледивы. В кадре Ксения Собчак принимает ванну в одиночестве. Вокруг горят свечи, а за панорамными окнами открывается роскошный вид на ночную Москву. Звезда говорит по телефону с неким мужчиной.

"Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь", – говорит Ксения Собчак собеседнику.

Судя по всему, авторы ролика сделали отсылку к Андрею Малахову. На канале "Россия 1", который конкурирует с Первым, шоумен ведет развлекательное шоу "Привет, Андрей", оно выходит по субботам.

Видимо, лавры Малахова не дают покоя Собчак. Возможно, она решила стать ему конкурентом.

О том, что теледиве готовят местечко на Первом канале, говорят уже давно. Ходили слухи, что Ксения Собчак станет ведущей лейт найт шоу: как "Вечерний Ургант", но с обзором интересных событий в стране и беседами с гостями. Поговаривают, что проект Собчак будет выходить в прайм-тайм.

"Да, я веду переговоры с Первым, но пока о какой-то конкретике говорить рано", – цитировал Ксению Собчак Телеграм-канал "Mash".

Между тем, анонимный источник рассказал Телеграм-каналу "База", что знаменитость займет место Дмитрия Борисова – станет ведущей ток-шоу "Пусть говорят". "Это награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы", – говорит неназванный инсайдер.

Интересно, что анонс нового шоу Ксении Собчак вышел аккурат накануне ее свадьбы с Константином Богомоловым. Умеет теледива совмещать приятное с полезным.

Сегодня, 13 сентября, телеведущая и режиссер сочетались браком в Грибоедовском Дворце бракосочетания. На мероприятие жених и невеста прибыли в черном катафалке, на котором красовалась надпись "Пока смерть не разлучит нас". Из окна автомобиля торчали туфли Ксении Собчак. Ожидается, что знаменитости будут праздновать свадьбу в музее Москвы.