Тимати спешно оправдался после оглушительного провала

Популярный хип-хоп-исполнитель Тимати пообещал удалить клип на песню "Москва". Он признался, что совсем не ожидал такой негативной реакции со стороны пользователей.
"Я понимаю, что резонансное мнение часто воспринимается через призму негатива, как любое непопулярное решение. Здесь перебор вышел. Продолжать цеплять людей без повода не хочу, и без меня проблем у каждого хватает. Удаляю это видео, чтобы не продолжать эту волну негатива", – передает слова рэпера Life.ru.
Тимати добавил, что действительно любит российскую столицу. По его мнению, сейчас Москва находится в лучшей форме. Артист отметил, что уважает людей, которые помогают городу развиваться и процветать.
Напомним, клип на песню "Москва" появился в Сети в День города. Видеозапись вызвала неоднозначную реакцию. Ролик набрал более 1 миллиона дизлайков, сообщает "Царьград". Многие пользователи уверены, что клип был снят по заказу.
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