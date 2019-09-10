В окружении Елены Малышевой высказались о потреблении человечины в пищу

По словам Продеуса, если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого. При этом он оправдал каннибализм лишь в исключительных случаях.
Врач-иммунолог заявил, что поедание человечины может спасти население Земли лишь в том случае, если речь идет об уменьшении количества людей и продовольственной устойчивости, передает Ura.ru. Соведущий Елены Малышевой также отметил, что сам по себе каннибализм для здоровья не вреден.
Опасность будет только в том случае, если человечина заражена инфекцией. "Если то существо, которое ты собираешься съешь, чем-то заражено, у тебя повышены шансы заболеть этим", – пояснил коллега Елены Малышевой. Он добавил, что, например, от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Самые красивые мужские имена?
Гей парады, нужны ли они?
Как вам водолеи?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
На каком свидании можно спать?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.